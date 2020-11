Minenna: alzati i livelli di controllo e di allerta Il direttore dell'Agenzia Dogane: c'è il rischio dell'arrivo di falsi vaccini cinesi

Marcello Minenna (Ansa)

"I nostri sistemi di intelligence hanno intercettato la potenziale distribuzione in Italia di vaccini cinesi anticovid 19, che non sono riconducibili alle imprese farmaceutiche che in Cina si occupano di vaccini, allo stato non riconosciuti dalle altre autorità sanitarie, compresa quella italiana". È l'allarme lanciato in un'intervista al Gr1 Rai Radiouno da Marcello Minenna, economista e direttore generale dell'Agenzia delle Dogane."Sono vaccini che non servono a nulla, anche perché il loro trasporto richiede temperature molto basse, mentre la loro vendita on line e il trasferimento poco chiaro, destano sospetti", ha aggiunto Minenna, sottolineando che l'Agenzia delle Dogane ha alzato i livelli di controllo e di allerta con un continuo monitoraggio dei carichi navali ed aerei."La nostra analisi, anche sull'e-commerce, conferma il tentativo di commercializzazione tramite piattaforme on line di vaccini tarocchi", ha detto ancora il capo delle dogane, concludendo: "Al momento non è possibile né lecito acquistare vaccini anticovid attraverso nessuna modalità".