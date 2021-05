Emergenza pandemia in Italia Coronavirus: vittime in calo, sono 93 i decessi, 5.753 i nuovi positivi Sono 202.573 i tamponi eseguiti. Tasso di positività al 2,8%

Ancora in netto calo la curva epidemica in Italia: i contagi nelle ultime 24 ore sono 5.753 contro i 6.659 di ieri. I tamponi sono 202.573 ma il tasso di positività vira al rialzo a 2,8% rispetto al 2,2% di ieri. Si chiude una settimana sempre sotto i diecimila casi al giorno: non succedeva dallo scorso autunno. I decessi sono 93 (ieri 136), il dato più basso da 23 ottobre scorso quando le vittime furono 91. I decessi totali sono ora 124.156. Il totale dei casi registrati in Italia dall'inizio della pandemia ammonta a 4.159.122. I dimessi ed i guariti hanno raggiunto quota 3.706.084, con un incremento di 9.603 unità nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 328.882, in calo di 3.948 rispetto a ieri.Sono, di cui 259 sintomatici, i nuovi positivi al covid 19 nelle ultime 24 ore in campania, su 15.653 test molecolari eseguiti. il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei tamponi antigenici, è del 5,87%, in lieve rialzo rispetto al 5,14 di ieri. Il bollettino odierno dell'unità di crisi segnala 11 vittime e 1.424 guariti. Continua il trend positivo nell'occupazione dei posti letto: i ricoveri in intensiva sono 99 (-3), quelli in degenza 1174 (-22).Sonoi nuovi positivi al coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, mentre i decessi sono 18, facendo salire così a 33.347 il totale di morti dall'inizio della pandemia. Lo rende noto la Protezione civile. Il totale di pazienti dimessi/guariti è di 753.628 (+990), mentre salgono a 382 (+7) i ricoverati in terapia intensiva. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore nella Regione sono 32.385 mentre il rapporto positivi/tamponi è pari al 2,4%.Nel lazio oltre 11.000 tamponi (-2.951) e oltre 12.000 antigenici per un totale di 23.687 test, si registranonuovi casi positivi (-44), continua la frenata: il numero dei casi positivi è il più basso da 7 mesi. I decessi registrati sono 14 (+9), ma si registrano 0 decessi nelle province, i guariti sono 1.003, in riduzione il numero dei ricoverati pari a 1.548 (-43). Le terapie intensive sono 236 (+3). complessivamente diminuiscono casi e ricoveri, aumentano le terapie intensive e i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5,1%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,4%. I casi a Roma città sono a quota 322.In Toscana sono 236.769 i casi di positività al Coronavirus,in più rispetto a ieri (485 confermati con tampone molecolare e 21 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 215.972 (91,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 12.561 tamponi molecolari e 7.552 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,5% è risultato positivo. Sono invece 8.193 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 6,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 14.271, -1,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.017 (47 in meno rispetto a ieri), di cui 175 in terapia intensiva (5 in meno). Oggi si registrano 8 nuovi decessi.Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 379.577 casi di positivitàin più rispetto a ieri, su un totale di 14.163 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,1%. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 8.491 tamponi molecolari, per un totale di 4.618.514. A questi si aggiungono anche 5.672 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.730 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 343.060.Su 6.895 tamponi per l'infezione da coronavirus sono emersicasi positivi. Ieri i nuovi casi erano 567 su 9.984 test. Sono stati registrati 8 decessi. In tutto in Puglia hanno perso la vita 6.262 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.380.773 test. Sono 201.369 i pazienti guariti mentre ieri erano 200.955 (+414). I casi attualmente positivi sono 38.718 mentre ieri erano 38.736 (-18). I pazienti ricoverati sono 1.251 mentre ieri erano 1.260 (-9). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 246.349.Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicatonuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 9 dopo test antigenico), pari al 3,4% di 11.708 tamponi eseguiti, di cui 15.252 antigenici. I ricoverati in terapia intensiva sono 138 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.250 (-34 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 9.467. I tamponi diagnostici finora processati sono 4.690.271 (+11.708 rispetto a ieri), di cui 1.576.208 risultati negativi.Prosegue lentamente il calo della curva del contagio in veneto, che registranuovi positivi al covid nelle ultime 24 ore e 2 decessi, per un totale di 420.178 infetti dall'inizio dell'epidemia e 11.485 vittime, tra ospedali e case di riposo. Lo riferisce il bollettino della regione. Trend positivo anche per i dati ospedalieri: nelle aree non critiche sono ricoverati 872 pazienti covid (-15) e 120 (-1) nelle terapie intensive. Le persone attualmente positive in isolamento sono 15.616 (-278).Sonoin più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 2.800 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati sottoposti a test 761.861 soggetti per un totale di 8247.038 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al coronavirus sono 64.632, quelle negative 697.229. Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid: dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 1.116 (+7 rispetto a ieri), i guariti sono 51.133 (+168 rispetto a ieri).Nelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati individuatinuovi casi di Covid-19, l'11,6% rispetto ai 1.852 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è in crescita: il giorno precedente era stato del 6,9%, con 149 nuovi positivi su 2.144 tamponi. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi pandemica è salito cosi' a 101.024.