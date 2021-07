La previsione Meteo, caldo da 'bollino rosso' in otto città nel fine settimana Temperature estremamente alte in otto città capoluogo nella prima domenica di agosto; per altrettante sarà bollino arancione

Week end all'insegna delin molte città italiane: sono 6 quelle contrassegnate per la giornata di oggi dalsecondo il bollettino del ministero della Salute che monitora 27 centri urbani.Anche domani, sabato 31 agosto, le stesse sei città avranno il bollino rosso (sono Campobasso, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara, Trieste). Le città 'roventi' salgono invece a 8 per la giornata di domenica 1 agosto: alla lista si aggiungono infatti Bari e Catania. Oggi e domani 7 città sono(Bari, Bologna, Catania, Firenze, Rieti, Roma, Viterbo). Una città, Ancona, saràdomenica.Sabato in Italia il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare prevede, al Nord, ampio soleggiamento sull'Emilia-Romagna con nuvolosità in aumento dalla tarda sera/fine giornata; locali precipitazioni nella notte sul settore nord della pianura padana e in rapido miglioramento; molto nuvoloso su Piemonte e restante aree alpine e prealpine, con temporali sparsi da metà giornata/pomeriggio su centro-nord Piemonte e restanti aree alpine/prealpine, con fenomeni anche intensi e in estensione serale anche al Piemonte meridionale e alle pianure di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia; variabile sulle rimanenti aree con addensamenti maggiori sulla Liguria dove durante le ore centrali e in serata non si esclude qualche breve rovescio. Centro e Sardegna: cielo inizialmente sereno, con nubi in prevalenza medio-alte in aumento dal pomeriggio sulla Sardegna e dalla tarda sera/fine giornata sul settore peninsulare. Sud e Sicilia: cielo generalmente sereno.