I dati del ministero della Salute Coronavirus: 15.199 casi e 127 morti nelle ultime 24 ore In Lombardia 4.126 nuovi positivi da ieri, 1.760 in Campania, 1.799 in Piemonte

Condividi

I numeri aggiornati in Italia e nel mondo



Impennata dei nuovi casi di positività al coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati 15.199 i contagiati (ieri erano stati 10.874). Sono 127 i deceduti (ieri 89). E' il dato più alto da quando è ripreso a crescere il contagio. Lo rende noto il bollettino del ministero della Salute. Il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza è di 36.832. Sempre nelle ultime 24 ore i pazienti guariti/dimessi sono stati 2.369. 177.848 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.



I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 926, con un incremento di 56 unità. I guariti sono 257.374 (+2.369), mentre gli attualmente positivi 155.442 (+12.703 da ieri).



Per quanto riguarda le singole regioni, altro picco di nuovi casi in Lombardia (+4.125), 1.799 riscontri in Piemonte, 1.760 in Campania e 1422 in Veneto. La regione meno colpita è il Molise (+22).



Lombardia

Sono 4.125 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia, con il totale che balza a 134.604, e 20 i morti per un totale di 17.123 deceduti. I nuovi contagiati sono raddoppiati rispetto a ieri quando sono stati 2.023. È quanto emerge dai dati diffusi dal ministero della Salute. I tamponi effettuati oggi sono stati 36.416.



Campania

L'Unità di crisi della regione Campania ha reso noto che i positivi del giorno sono 1.760 di cui 99 sintomatici e 1.661 asintomatici su 13.878 tamponi. Il totale dei positivi è 30.484 su 802.965 tamponi. Si registrano 11 decessi (tra il 17 e il 20 ottobre) per un totale di 545. I guariti del giorno sono 106 che portano il numero complessivo a 8.838. Report posti letto Covid su base regionale: terapia intensiva complessivi: 227; occupati: 85; Posti letto di degenza complessivi: 1100; occupati 996.



Lazio

Nella regione Lazio nelle ultime 24 ore 1.219 nuovi casi e 16 decessi. Sono 17.403 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 16.048 sono in isolamento domiciliare, 1.226 sono ricoverati non in terapia intensiva, 129 sono ricoverati in terapia intensiva (+6 rispetto a ieri), 1.054 sono deceduti e 9.913 sono guariti. Lo fa sapere l'assessorato alla Sanità e all'Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio.



Veneto

Il bollettino della Regione Veneto conta 1.422 nuovi contagi da ieri per un totale di 38.265 dall'inizio dell'emergenza ad oggi. Sette i nuovi decessi (cinque solo nella notte). Costante il numero dei positivi in terapia intensiva (56). Il boom di casi Covid registrato oggi in Veneto è dovuto in buona misura a un motivo contabile: il caricamento di quota parte dei dati degli ultimi 6 giorni delle microbiologie delle Ulss di Venezia, aggiornati dagli informatici a seguito di modifiche introdotte nel sistema di rilevazione. Lo precisa la Regione Veneto. Dal 15 ottobre in poi, infatti, solo parte dei dati veneziani erano confluiti nel bollettino regionale. Con lo stock dovuto all'aggiornamento odierno, Venezia è salita di 504 casi. Ma il dato, si precisa, non è dovuto a nuovi focolai Covid nella provincia.