Coronavirus, quarantena per arrivi da Romania e Bulgaria Ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, valida per chi si è recato nei due Paesi negli ultimi 14 giorni

"Ho appena firmato una nuova ordinanza che dispone la quarantena per i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria. Questa misura è già vigente per tutti i Paesi extra Ue ed extra Schengen".Lo rende noto il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha incontrato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, per una verifica puntuale del quadro epidemiologico a livello internazionale. "Il virus non è sconfitto e continua a circolare - avverte il ministro - Per questo occorre ancora prudenza e attenzione".Si sta monitorando in queste ore nel Lazio l'evoluzione dei casi di coronavirus di importazione dalla Romania, dopo le 2 badanti di ritorno in autobus trovate positive ieri. Si starebbe valutando se effettuare test sierologici a chi arriva dal Paese che sta registrando un aumento dei casi di Covid.In questi giorni in molti stanno rientrando nel Lazio a bordo di pullman che fermano alla stazione Tiburtina. A destare preoccupazione soprattutto chi lavora accanto agli anziani e alle persone più fragili che sono le categorie maggiormente a rischio per il Covid 19.