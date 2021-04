Antitrust Trasporto aereo, il ministro Le Maire: accordo con Ue per rifinanziare Air France L'annuncio in tv: raggiunto accordo con la Commissione europea per rimettere in sesto il bilancio della compagnia aerea francese. Nessun cenno sulle cifre

Il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, ha annunciato che e' stato trovato un "accordo di principio" tra il governo francese e la Commissione europea sul nuovo piano di aiuti finanziari ad Air France. In cambio dei nuovi sostegni, ha sottolineato il ministro, la società dovràrinunciare a "un certo numero di slot" a Orly. Per Le Maire si tratta di "un'ottima notizia per Air France e per tutto il settore aereo francese".Le Maire non ha fatto riferimento all'importo concordato, ma ha confermato che il consiglio di amministrazione del gruppo dovrebbe incontrarsi lunedì per discutere e varare il pacchetto di aiuti, determinato dalla situazione di paralisi del trasporto aereo creata dalla pandemia.Air France-KLM, gruppo che lo scorso anno ha ricevuto 10,4 miliardi di euro (12,2 miliardi di dollari) in prestiti garantiti dal governo, ha un piano di ricapitalizzazione in più fasi per alleggerire il carico di debito, hanno riferito fonti alla stampa "È stata una trattativa lunga e difficile, ma penso che abbiamo raggiunto un buon accordo con Margrethe Vestager", la Commissaria antitrust Ue, ha detto Le Maire.I governi di Francia e dei Paesi Bassi possiedono ciascuno quasi il 14% di AirFrance-KLM e lo Stato olandese aveva condotto colloqui separati con l'Ue per convertire il suo prestito da 1 miliardo di euro a Klm in debito ibrido, rinunciando a degli slot nello scalo di Amsterdam-Schiphol