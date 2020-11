​Milano brilla in un contesto piatto

di Paolo GilaCon un guadagno dello 0,72% Milano è stata la migliore in un contesto europeo incerto. Londra ha perso lo 0,64% mentre Parigi è avanzata dello 0,23%. Neutrale Francoforte, -0,02%.A Wall Street indici contrastati (alle 17 e 30 il Dow Jones – 0,74%, + 0,02% il Nasdaq).A Piazza Affari sono stati premiati dagli acquisti i titoli delle società legate al risparmio gestito come Azimut, banca Generali e Banca Medionalum. In evidenza anche gli energetici, come Eni e Enel con il prezzo del petrolio ancora in leggera risalita (Brent a 48,70 dollari il barile).Stabile lo spread btp/bund a 114 punti base, con il rendimento dei nostri decennali allo 0,57%. Infine, euro in rafforzamento contro dollaro, a quota 1,19 e 20.