Somalia Mogadiscio, autobomba e attacco armato all'Hotel Elite sul Lido Notizie da diverse fonti parlano di un attacco terroristico da parte di uomini armati che hanno fatto irruzione nell'albergo, di proprietà di un deputato, dopo l'esplosione. Ci sarebbero morti e feriti

Almeno cinque persone, fra cui due guardie di sicurezza, sarebbero rimaste uccise in un attacco terroristico all'Elite Hotel, sulla spiaggia del Lido di Mogadiscio. A riferirlo all'agenzia stampa Dpa è un funzionario di polizia, Ahmed Bashane, aggiungendo di temere che i terroristi abbiano preso delle persone in ostaggio. Secondo il portale somalo Goobjoog, che cita fonti mediche, i feriti sarebbero 28.L'attacco, attribuito ad estremisti islamici, è iniziato con l'esplosione di una potente autobomba all'ingresso dell'albergo, seguito da un'irruzione di uomini armati, ha detto Bashane. Dall'interno dell'hotel si sono sentiti colpi d'arma da fuoco, mentre il personale di sicurezza dell'hotel ha avuto scontri a fuoco con i terroristi.L'agenzia France Presse riferisce che l'attacco da parte di uomini armati dopo l'esplosione di un'autobomba ricorda il metodo usato dai jihadisti somali di Shebab, come afferma un agente di polizia locale: L'account Twitter di Shabelle media network parla di un alto funzionario del governo somalo ucciso e di decine di persone ferite nell'attacco terroristico.Affacciato sul Lido, la spiaggia della capitale somala, l'Elite Hotel è di proprietà del deputato e uomo d'affari Abdullahi Mohamed Nur. L'albergo è molto frequentato da politici, giornalisti e attivistidella società civile. Al momento non è giunta nessuna rivendicazione dell'attacco.