Pillola anti-Covid: Merck chiede autorizzazione a Fda

La casa farmaceutica Merck ha presentato richiesta di autorizzazione ai regolatori Usa per l'utilizzo di emergenza della sua pillola anti-Covid 19. Se la pillola ottenesse il via libera della Food and Drug Administration (Fda), decisione che potrebbe arrivare nel giro di alcune settimane, si tratterebbe della prima pillola autorizzata contro il coronavirus. Tutti gli altri metodi approvati dalla Fda contro il Covid-19 richiedono una iniezione o una flebo. La pillola antivirale, che le persone potrebbero assumere a casa, consentirebbe di ridurre i sintomi e accelerare la ripresa. La Fda analizzerà i dati forniti dalla società sulla sicurezza e l'efficacia del farmaco, il cui nome è Molnupiravir.