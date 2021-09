Faro ​Mondiali 2022: 111 gol con il Portogallo, Ronaldo firma un nuovo record Una doppietta di CR7 ribalta il risultato con l'Irlanda e porta i lusitani alla vittoria

Condividi

Cristiano Ronaldo scrive un altro record. Con la doppietta all'Irlanda nelle qualificazioni mondiali, il neo attaccante del Manchester United tocca quota 111 gol (in 180 gare) con la maglia del Portogallo: è il nuovo record di reti in nazionale, staccando l'iraniano Ali Daei che si era fermato a 109.Ronaldo già durante i Mondiali del 2018 si era appropriato del record europeo superando Ferenc Puskás (84 gol) mentre nel settembre 2020, grazie alla rete con la Svezia, aveva siglato la sua 100a rete con la casacca del Portogallo. L'aggancio ad Ali Daei la scorsa estate, durante l'Europeo con la doppietta alla Francia.A Faro, l'Irlanda va in vantaggio al 45' con Evan. CR7 pareggia all'89' e sigla il gol della vittoria al 96'.Nel palmarès di CR7 anche altri record con la nazionale: è il miglior realizzatore degli Europei, sia nelle qualificazioni (44) che nelle fasi finali (14); è il giocatore che ha segnato in più Europei (cinque edizioni); è il capocannoniere europeo delle qualificazioni mondiali (32).