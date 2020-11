Rischiano accusa per omicidio premeditato Monza. Ucciso a coltellate, fermati due minori Uno dei due avrebbe detto agli inquirenti di averlo fatto "per punirlo di avermi trascinato nella tossicodipendenza", ma il movente è al momento ancora al vaglio. Sulla salma è stata disposta l'autopsia

Un 14enne e un 15enne sono stati fermati dai Carabinieri perché sospettati di aver aggredito e ucciso a coltellate il 42enne Cristian Sebastiano, ieri a Monza. Lo ha confermato il Procuratore della Repubblica per i minorenni di Milano Ciro Cascone. Uno dei due avrebbe detto agli inquirenti di averlo fatto "per punirli di avermi trascinato nella tossicodipendenza", ma il movente è al momento ancora al vaglio.I due minori rischiano un'accusa per omicidio premeditato. Le ferite sarebbero state inferte con un coltello da cucina, secondo i primi accertamenti medico legali. E' quanto emerso dal lungo interrogatorio dei due ragazzini, entrambi residenti a Monza, terminato all'alba di stamane. Le indagini lampo dei carabinieri del comando provinciale di Monza, Nucleo Investigativo e sezione operativa della Compagnia, coordinati dalla Procura della Repubblica per i Minorenni, hanno portato al 14enne e al 15enne attraverso le testimonianze e la minuziosa analisi delle telecamere di videosorveglianza della zona.I due minorenni già nella tarda serata di ieri sono stati identificati e portati in caserma. Ancora al vaglio il movente del delitto. Le ipotesi sono una tentata rapina o una ritorsione per questioni legate all'uso di stupefacenti. Cristallizzata per essere approfondita anche la dichiarazione di uno dei due fermati, che avrebbe accusato Sebastiano di averlo instradato alla tossicodipendenza.Sebastiano, pluripregiudicato per droga, è stato ucciso mentre stava uscendo da casa, dove viveva con i genitori, per andare a ricaricare il cellulare. Un passato difficile, i guai con la giustizia, il 42enne non avrebbe nemmeno avuto il tempo di reagire all'aggressione. Sorpreso dal killer che gli si è parato davanti, secondo le prime ricostruzioni è stato colpito ripetutamente alla schiena, al ventre, al volto e al collo, con una lama molto affilata. Due le coltellate letali che gli avrebbero reciso la giugulare, decretando la sua fine. L'assassino poi, sarebbe svanito nel nulla.Ormai in fin di vita, il suo corpo è stato notato da un passante, che ha allertato il 112. Sul posto si sono precipitate ambulanza e carabinieri del comando provinciale di Monza, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I familiari sono arrivati sul luogo del delitto una manciata di minuti più tardi, richiamati dalle sirene di soccorritori e forze di Polizia. Gli stessi genitori dell'uomo, sotto shock, hanno dichiarato ai giornalisti che Cristian "era nel giro" ma che non aveva debiti o conti in sospeso con nessuno. Poco prima di uscire di casa alla madre avrebbe detto di voler andare a verificare se la ricarica del telefonino fosse andata a buon fine. Sulla salma è stata disposta l'autopsia.