Le indagini Morisi, i legali: "C'è un altro indagato". La Procura: "Assolutamente no" La difesa dell'ex social manager della Lega: mai posseduto quel flacone con il liquido. La procuratrice: per le analisi bisognerà attendere

"Allo stato non risulta coinvolto alcun 'quarto uomo' e, anzi, dagli atti nella legittima disponibilità della difesa, risulta sottoposta a indagine solo un'ulteriore persona oltre a Morisi". E' quanto afferma l'avvocato dell'ex social manager della Lega sottolineando di aver già fatto sapere alla procura la "piena disponibilità" di Morisi "a chiarire tutti gli aspetti della vicenda", ribadendo "la piena convinzione della irrilevanza penale della condotta di Morisi, il quale non ha mai posseduto il flacone contenente il liquido oggetto degli accertamenti"."Auspico", aggiunge l'avvocato, che non fornisce ulteriori particolari, che la vicenda "possa essere trattata per quello che è: un fatto che attiene alla vita privata dell'interessato".Nell'inchiesta per droga che coinvolge a Verona Luca Morisi "non c'è allo stato attuale un secondo indagato", "assolutamente, l'unico indagato è Luca Morisi, nessun altro per questo procedimento". Lo precisa la procuratrice di Verona Angela Barbaglio dopo che la difesa di Morisi aveva rivelato che nell'inchiesta "risulta indagata anche un'altra persona di nazionalità romena". Quando alle analisi sulla composizione chimica della droga liquida, la Procura riferisce che bisognerà attendere ancora.