ITALIA

2021/08/26 16:51

La vittima un subacqueo di 39 anni Ancora un incidente sul lavoro: muore in un impianto ittico a Piombino Indagini in corso per individuare eventuali responsabilità

Purtroppo un nuovo incidente mortale sul lavoro, avvenuto in un impianto di itticoltura a Piombino, in provincia di Livorno. Un subacqueo di 39 anni originario di Palermo ma residente a Donoratico, è morto mentre stava lavorando all'interno della struttura, a due miglia dalla costa del golfo di Follonica.



Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, il sub sarebbe stato colpito alla testa da un'elica di una imbarcazione. Quando l'uomo e' stato trasportato a terra, per lui non c'era più nulla da fare e a niente sono serviti i mezzi di soccorso che lo attendevano sulla riva. La Capitaneria di Porto sta cercando di ricostruire la dinamica esatta dell'incidente per capire se vi sono delle responsabilità.

