Artisti e istituzioni piangono la morte di Ennio Morricone. Mattarella: artista geniale

"La scomparsa di Ennio Morricone ci priva di un artista insigne e geniale". Lo afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo la scomparsa del compositore. "Musicista insieme raffinato e popolare, ha lasciato un'impronta profonda nella storia musicale del secondo Novecento.Attraverso le sue colonne sonore ha contribuito grandemente a diffondere e rafforzare il prestigio dell'Itali anel mondo. Desidero far giungere alla famiglia del Maestro il mio profondo cordoglio e sentimenti di affettuosa vicinanza”."Sapevo che stava poco bene, era caduto e stava male, ma la notizia mi giunge ora. Sono molto addolorato. Era un grande amico, una grande persona, al di fuori della creatività musicale. Ed è importante essere creativi anche sul piano umano. Io non credo che ci sia una divisione fra la personalità e la creatività, vanno di pari passo. Certamente sarà una enorme mancanza, non solo genio musicale, ma anche umano". Così Vittorio Storaro commentala scomparsa di Ennio Morricone, con il quale ha collaborato in tanti film che hanno fatto la storia del cinema, a partire da 'Novecento' di Bernardo Bertolucci."Dolore per la morte di Ennio Morricone, grande musicista e compositore del nostro tempo. Le sue colonne sonore hanno segnato la storia del cinema, in Italia e nel mondo, e continueranno a emozionarci. Roma era la sua città e oggi piange la scomparsa di un artista molto amato". Lo dice la sindaca di Roma, Virginia Raggi, su Twitter dopo avere appreso la notizia della morte di Ennio Morricone."Il maestro Ennio Morricone è stato uno dei più importanti compositori contemporanei. La sua musica sinfonica e quella per i film è stata e sarà per sempre la colonna sonora della nostra vita. Le sue storie musicali da Oscar erano sempre coinvolgenti e commoventi sia in teatro che sul grande schermo. La sua musica arriva dritta al cuore delle varie generazioni che ha affascinato, sintesi perfetta di una creativita' sublime e di una profonda umanità". Cosi' su Facebook il governatore della Campania Vincenzo De Luca."Conserverò per sempre magnifici ricordi degli incontri con il Maestro #Morricone. Una persona gentile e meravigliosa: un genio assoluto. La sua morte priva il mondo di un enorme artista che ha inventato bellezza e poesia senza tempo. Con la sua scomparsa sene va una parte di noi". E' il ricordo ,su Twitter , del conduttore Fabio Fazio."Addio, Ennio Morricone. Artista sublime. Maestro di emozioni". Lo scrive su Facebook il presidente del Parlamento europeo David Sassoli postando un video del maestro.Oggi Ennio non c'e' piu'. E tutti noi siamo orfani di un sublime compositore conosciuto in tutto il mondo. La sua grandezza deriva da due elementi: il fatto di aver studiato musica contemporanea con Goffredo Petrassi e la sapienza dell'arrangiamento". Lo scrive l'attore e regista Carlo Verdone sul suo profilo Facebook postando una foto assieme al compositore scomparso oggi. "Un arrangiamento - prosegue - solenne, nostalgico, potente e spesso ironico. Ennio Morricone sarà immortale per il suo talento inarrivabile che lo portava ad esaltare qualsiasi film. Gli vorrò sempre bene, ricordandolo per aver dato grazia e poesia ai miei primi due film".