Consiglio episcopale permanente Morti sul lavoro. Cei: "Si passi dall'indignazione ai fatti" "Serve un supplemento di responsabilità da parte di tutti, in particolare degli imprenditori tenuti a garantire ai lavoratori condizioni di sicurezza e di tutela della salute" dice il Presidente Gualtiero Bassetti

La Cei chiede "fatti concreti" per prevenire ed evitare "la tragedia delle morti sul lavoro, che continua a seminare sofferenza e lutto in ogni angolo del Paese"."Si tratta di un'emergenza - affermato il presidente, card. Gualtiero Bassetti al termine del Consiglio episcopale permanente - che chiama in causa Governo, Istituzioni e società civile e che richiede una strategia nazionale unitaria: bisogna trasformare l'indignazione in fatti concreti, in investimenti precauzionali e controlli adeguati. Serve cioè un supplemento di responsabilità da parte di tutti, in particolare degli imprenditori tenuti a garantire ai lavoratori condizioni di sicurezza e di tutela della salute".