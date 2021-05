Aveva 80 anni È morto Aldo Forbice, storico conduttore di Zapping su Radio 1

È morto questa mattina a Roma, Aldo Forbice. Giornalista, saggista, scrittore, con una lunghissima carriera in Rai, conclusa come storico conduttore di Zapping su Radio Uno, Forbice era nato a Catania nel 1940: arrivato giovanissimo all'Avanti a Milano, entra in Rai alla fine degli anni 60. Nel 1970 è alla guida di "Turno C" la prima trasmissione in Italia dedicata al mondo del lavoro.Passa poi al Tg1 come coordinatore delle sedi regionali, alla fine degli anni '80 è vicedirettore del G3.Nel 1994 nasce Zapping, la trasmissione quotidiana radiofonica del Giornale Radio Uno che Forbice condurrà per ben 18 anni.Intellettuale, profondamente laico, spesso controcorrente, Forbice è stato impegnato per lunghissimi anni nel sindacato, nella Uil. Storico del lavoro, biografo di Bruno Buozzi, autore di numerosissimi saggi , una passione per l'arte e ed un forte impegno sul fronte dei diritti umani, Forbice aveva da poco pubblicato il suo ultimo saggio. Lascia la moglie e due figlie.