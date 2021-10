Eletto dopo la rivoluzione islamica del 1979 È morto a Parigi il primo presidente dell'Iran Abolhassan Banisadr Banisadr fuggì da Teheran dopo essere stato messo sotto accusa per aver sfidato il crescente potere dei religiosi

Abolhassan Banisadr, il primo presidente iraniano dopo la rivoluzione islamica del 1979, è morto all'età di 88 anni a Parigi. Banisadr fuggì da Teheran dopo essere stato messo sotto accusa per aver sfidato il crescente potere dei religiosi mentre la nazione diventava una teocrazia. Si distingueva per i suoi abiti occidentali e per la sua formazione culturale "francese".Nato il 22 marzo 1933 ad Hamadan, in Iran, Banisadr era cresciuto in una famiglia religiosa. Il padre era un ayatollah, un religioso sciita di alto rango. "Anche nel grembo materno, ero un rivoluzionario", disse di se stesso. Sostenne il primo ministro iraniano Mohammad Mosaddegh, che nazionalizzò l'industria petrolifera iraniana e in seguito fu estromesso durante un colpo di stato appoggiato dalla CIA del 1953. Durante i disordini del 1963, Banisadr, ferito, fuggì in Francia. Studiò economia e finanza all'Università Sorbona di Parigi e in seguito vi insegnò. Ha scritto libri e trattati sul socialismo e l'Islam, idee che lo avrebbero guidato in seguito dopo essere entrato nella cerchia ristretta di Khomeinim con il quale ritornò in Iran all'inizio del febbraio 1979, pochi giorni prima della definitiva caduta dell'ultimo governo fedele allo Scià.Fu quasi subito nominato vice ministro dell'economia e delle finanze nel governo provvisorio di Mehdi Bazargan. Dopo le dimissioni di Bazargan, svolse brevemente le funzioni di Ministro degli esteri e poi quelle di Ministro del tesoro, fino alla sua elezione a Presidente, il 25 gennaio del 1980, con il 70 per cento dei voti in una regolare elezione che lo vedeva opposto a numerosi altri candidati.La cerimonia inaugurale ebbe luogo presso l'ospedale dove l'Ayatollah Khomeini, Guida Suprema dell'Iran, era stato ricoverato. Segno che il vero potere risiedeva nella Guida Suprema, cui la Costituzione attribuiva ampi poteri tra cui quello di deporre il Presidente. A parziale compensazione, lo stesso Khomeini però aveva insistito che i religiosi non avrebbero dovuto occupare cariche nel governo.La "convivenza" con Khomeini si rivelò difficile. "Ero come un bambino che guardava il padre trasformarsi lentamente in un alcolizzato", disse Banisadr di lui. E poi c'erano l'isolamento internazionale e l'ostilità degli Stati Uniti, inasprita dalla crisi degli ostaggi, e le tensioni con l'Iraq di Saddam Hussein.Il 10 giugno 1981 Khomeini richiamò a sé i poteri di Comandante in capo, che aveva delegato al Presidente e il 21 giugno il Parlamento iraniano votò la sua deposizione. Banisadr fuggì nell'ovest dell'Iran, protetto dall'opposizione e cercò di unificare tutte le organizzazioni e partiti politici anti-khomeinisti. Incontrò parecchie volte Massoud Rajavi, capo del partito dei Mojahedin-e Khalq, col quale lasciò il paese chiedendo asilo politico in Francia.Lì, Banisadr e Rajavi formarono il Consiglio Nazionale della Resistenza dell'Iran. Banisadr si sarebbe ritirato dal consiglio nel 1984 dopo che i Mujahedeen-e-Khalq si legarono a Saddam Hussein. Restò in Francia protetto dalla polizia per le minacce subite. Tornò alla ribalta dopo aver affermato senza prove in un libro che alcuni funzionari legati a Ronald Reagan, d'accordo con la Repubblica islamica dell'Iran, ritardarono il rilascio dei 52 ostaggi americani prigionieri nell'ambasciata USA di Teheran, affondando la rielezione dell'allora presidente Jimmy Carter. Da lì nel gergo della politica americana è entrata il termine "Cospirazione della sorpresa d'ottobre" - un evento deliberatamente programmato e così potente da influenzare un'elezione. Gli investigatori del Senato in seguito diranno nel 1992 che "non c'era nessun accordo del genere". Tuttavia, dopo l'elezione di Reagan del 1981, scoppiò lo scandalo Irangate le armi statunitensi iniziarono ad arrivare in Iran attraverso Israele in quello che sarebbe diventato noto come lo scandalo Irangate che coinvolse vari alti funzionari e militari dell'amministrazione del presidente Reagan, accusati dell'organizzazione di un traffico illegale di armi con l'Iran, su cui vigeva l'embargo.