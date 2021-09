Si chiamava Mario De Cave Roma. Morto 67enne rimasto ferito nell'esplosione di Torre Angela L'uomo aveva ustioni sul 69% del corpo

È morto Mario De Cave, l'uomo di 67 anni rimasto gravemente ferito due giorni fa nell'esplosione dell'appartamento in cui viveva in via Atteone, nella zona di Torre Angela a Roma. L'uomo ricoverato all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, aveva ustioni sul 69% del corpo.