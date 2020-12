È morto Paolo Rossi Nel ricordo degli italiani i suoi tre gol al Brasile al Mundial dell'82

È morto Paolo Rossi. Malato da tempo, aveva 64 anni. Era noto a tutti col nome di Pablito, per le sue prodezze e per i suoi gol al Mondiale 1982 vinto dall'Italia di Bearzot. Rossi fu capocannoniere del torneo. Nello stesso anno vinse anche il Pallone d'oro. La FIFA lo aveva inserito nella lista dei 100 più grandi giocatori viventi nel 2004, in occasione del centenario della federazione.Toscano di nascita, aveva raggiunto la fama col Lanerossi Vicenza, che portò dalla B alla A con i suoi gol, e poi al secondo posto in classifica. Giocò nel Perugia dove fu coinvolto nello scandalo del calcio scommesse, anche se si dichiarò sempre innocente. Dopo due anni di squalifica, la sua consacrazione nella Juventus dove vinse scudetti e coppe, poi il Milan ed infine il Verona. A fine carriera non rimase direttamente nell'ambiente del calcio giocato, ma lo seguì costantemente come commentatore televisivo.Nella mente e nel cuore degli italiani rimarranno le sue prodezze. I suoi tre gol al Brasile ed il primo nella finale del Mundial con la Germania ne restano i simboli più vivi.