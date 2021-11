Decano del Piemonte, Decano d'Italia e Decano d'Europa È morto Gaudenzio Nobili, l'uomo più anziano d'Italia. Aveva 109 anni Nato nel 1912, si è spento a Fontagneto D'Agoglia dove è nato e vissuto

Foto d'archivio

Se n'è andato a 109 anni, Gaudenzio Nobili, l'uomo che vantava il triplice "primato" di Decano del Piemonte, Decano d'Italia e Decano d'Europa. Sopravvissuto a tre epidemie (spagnola 1918-1920), Sars (2004) e poi Covid-19 e alle due Guerre Mondiali. Sarà ricordato anche per il suo impegno politico e la sua copiosa progenie. A dare la notizia della scomparsa l'Associazione Giustitalia della quale era socio onorario.Gaudenzio Nobili era nato a Fontagneto D'Agoglia, il 25 gennaio 1912, l'anno in cui il Titanic affondava per sempre nell'Oceano. E nella sua città natia si è spento. Ha sempre vissuto nel suo borgo natale, cui è sempre stato profondamente legato. Nel 1946, in occasione del Referendum sulla forma istituzionale dello Stato del 1946, Gaudenzio Nobili scelse la Repubblica. A 100 anni guidava ancora l'auto. Ha sempre svolto instancabilmente l'attività di falegname.Era diventato il "decano" d'Italia nello scorso settembre, quando era mancato a Caltabellotta (Agrigento) Antonino Turturici, che deteneva allora il record di longevità. La donna più anziana d'Italia è invece Ida Zoccarato, di Vigonza, nel padovano, nata il 24 maggio 1909.