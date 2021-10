Guardie forestali di Mosca contro le pubblicità sugli alberi

Condividi

Le foreste e parchi nella provincia di Mosca rischiano di trasformarsi in Broadway a causa di numerosi volantini, cartelloni, tabelle e gigantografie. Si tratta di pubblicità illecita e non autorizzata. E' una trovata pubblicitaria poiché la gente, intere famiglie, sempre più spesso si reca nei boschi per una passeggiata. E' tra gli alberi che i pubblicitari abusivi hanno trovato la loro clientela, potenziali consumatori, ma danneggiano gli alberi, bucandoli con i chiodi. E aggiungono un notevole carico di lavoro alle guardie forestali, costretti a rimuovere lo spam boschivo. In un solo bosco le guardie forestali hanno rimosso oltre mille annunci di vario genere. Purtroppo nessuno è stato finora colto in flagranza, ma le guardie forestali intendono procedere per identificazione tramite i contatti sulla pubblicità. Probabilmente i malfattori appendono gli annunci di notte e in breve bisognerà mettere fototrappole non per gli animali, ma per gli esseri umani. La multa per il danneggiamento della vegetazione boschiva per le persone fisiche oscilla tra 40 e 50 euro. Per le persone giuridiche invece la multa invece è più salata, varia tra 2.500 e 3.750 euro.