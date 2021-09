Selezione della Fondazione di San Sperate, Cagliari Mostre: a Praga le pietre sonore dello scultore Sciola I suoni ricordano il vetro, il metallo, strumenti di legno e perfino la voce umana

Una selezione delle pietre sonore dell'artista sardo Pinuccio Sciola messa a disposizione dalla Fondazione di San Sperate (Cagliari) a lui intitolata sarà in mostra a Praga grazie all'Istituto Italiano di Cultura.Artista apprezzato a livello internazionale con mostre personali e opere esposte in molti Paesi europei (Germania, Francia, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Spagna, Austria, Ungheria), Pinuccio Sciola è noto per la sua promozione dei murales come creazione artistica e allo stesso tempo strumento di recupero e valorizzazione delle tradizioni rurali e popolari e per aver trasformato il suo borgo natale di San Sperate in Paese Museo.Agli inizi degli anni '90 Sciola inaugura una nuova sperimentazione sulla pietra che da materia dura e statica, relegata alla fruizione visiva e tattile, si trasforma in strumento musicale. Nascono così le Pietre sonore. Le proprietà sonore delle sculture sono realizzate applicando le incisioni parallele sulla roccia. Queste sculture sono capaci di generare dei suoni molto strutturati, con differenti qualità secondo la densità della pietra e l'incisione, suoni che ricordano il vetro o il metallo, strumenti di legno e perfino la voce umana.L'esposizione "Il mio tempo non ha tempo", realizzata su progetto dell'architetto Pierandrea Angius, che sarà visitabile dall'8 settembre all'8 ottobre nella cappella barocca dell'Istituto di cultura, è parte del progetto multidisciplinare "Sardegna. L'isola delle meraviglie", patrocinato dalla Regione Autonoma della Sardegna, in collaborazione con l'Enit - EnteNazionale Italiano per il Turismo, CAMIC e la Camera diCommercio e dell'Industria Italo-Ceca.