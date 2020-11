Portogallo Moto, Enea Bastianini è il nuovo campione del mondo di Moto2 A Portimao vince Gardner, Luca Marini secondo sul podio e nella classifica piloti

Enea Bastianini si è laureato campione del mondo della classe Moto2, tagliando il traguardo del gp del Portogallo al quinto posto.La gara è stata vinta dall'australiano Remy Gardner, davanti a Luca Marini e Sam Lowes. Marini, fratello di Valentino Rossi, è vice campione a -9 punti da Bastianini, a pari merito con Lowes.Per Bastianini, pilota del team Italtrans Racing Team, si tratta del primo titolo iridato in carriera, arrivato a 22 anni, dopo una stagione fatta di alti a bassi. Per Enea ora si aprono le porte della MotoGP, dove l'anno prossimo correrà in sella alla Ducati Desmosedici GP del Team Esponsorama Racing al fianco di Luca Marini.