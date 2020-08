Valentino Rossi cade nel Q1, partirà quindicesimo in griglia MotoGP, Stiria: Pol Espargarò conquista la pole position davanti a Nakagami e Zarco

Condividi

Stabilito l'ordine di partenza per il Gran Premio di Stiria, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP che si svolgerà domani alle 14 sul circuito di Spielberg.Sul circuito di casa, Pol Espargaró conquista la sua prima pole e prima anche della KTM nel GP di Stiria in 1:23.580. Seconda posizione per la Honda Ncr di Takaaki Nakagami, staccato 22 millesimi, e Johan Zarco, terzo a 52 millesimi, con la Ducati (che domani partirà dalla pit-lane per scontare la penalità in seguito all'incidente della scorsa settimana con Franco Morbidelli).Nelle retrovie Andrea Dovizioso, nono dopo aver vinto la scorsa settimana, mentre il leader del mondiale, Fabio Quartararo, scatterà dalla decima piazza. Per Ktm si tratta della prima pole position nella classe regina.In ritardo i piloti italiani: 9° Dovizioso, 11° Morbidelli, 12° Petrucci, 15° Valentino Rossi, uscito fuori dai giochi nel Q1 quando è caduto con la moto nel tentativo di qualificarsi per il Q2. Partirà quindicesimo domani. Il 'Dottore', rialzatosi senza conseguenze, è stato eliminato in Q1 (quinto) ed è quindicesimo in griglia di partenza.La MotoGP tornerà in pista domattina alle ore 9.40 per il consueto warm-up prima della gara delle ore 14.