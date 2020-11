Sul podio l'altra Suzuki di Rins e la Ktm di Pol Espargarò. Rossi rompe MotoGp, Gp Europa: Mir trionfa su Rins e consolida leadership mondiale Joan Mir ha vinto il Gp d'Europa della classe MotoGp, sul circuito di Valencia. Per lo spagnolo della Suzuki, già leader del mondiale, è il primo successo nella massima cilindrata. Sul podio anche Alex Rins, suo connazionale e compagno di team. Terzo posto per Pol Espargaro, su Ktm.Nella classifica piloti, a due gare dal termine della stagione, Mir precede Fabio Quartararo e Rins di 37 punti, Maverick Vinales di 41

Condividi

Nel Gp d’Europa sulla pista di Valencia Joan Mir conquista d’autorità la sua prima vittoria davanti al compagno di Suzuki Rins e alla Ktm di Pol Espargaro e mette un’ipoteca sul titolo a due gare dalla fine del Mondiale.Rossi torna a gareggiare dopo quasi un mese dal GP Francia (11 ottobre, poi lo stop per la positività al Covid) ma le sue condizioni non possono essere ottimali e parte 17°. Subito molto bene Pol Espargarò e grande progressione di Rins. Il leader del Mondiale Mir comincia subito a risalire . Vinales scatta 5 secondi dopo che sono transitati tutti dalla pit-lane.Al primo giro caduta per Quartararo e Aleix Espargaro. Al sesto giro caduta per Bagnaia che va fuori in curva 2. Problemi tecnici per Rossi e caduta di Bagnaia.In testa vanno le Suzuki di Rins e Mir, mentre Morbidelli non sembra reggere il passo. Domenica da dimenticare per le Yamaha ufficiali: Rossi dopo il guasto si ritira, Vinales (partito dalla pit-lane) è indietro. Per la prima volta in carriera Rossi infila 4 gare senza punti.L’unico che sembra reggere il ritmo delle Suzuki è Pol Espargaro. Amara constatazione di Rossi dal box : “Stavo prendendo ritmo poi quando ho cercato di aprire il gas si è rotto”. Mir continua a spingere sempre di più cercando di aumentare il distacco dal compagno di squadra Rins mentre Espargaro fatica e viene tallonato dalla Honda di Nakagami a sua volta insidiato da Oliveira. A quattro giri dal termine caduta per Alex Marquez che lascia la posizione a Dovizioso (il pilota Ducati finirà ottavo), ma la corsa è animata dal quartetto di testa con un Mir scatenato che va a prendersi la vittoria e forse il titolo. Si amplia il gap dalla vetta per Fabio Quartararo che chiude quattordicesimo e ora ha 37 punti di distacco dallo spagnolo della Suzuki ed è raggiunto da Rins con lo stesso punteggio.