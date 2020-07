MotoGp, Gran Premio dell'Andalusia Quartararo concede il bis, a Jerez precede Viñales e Rossi Senza il campione in carica Marquez, fermato da una frattura, il giovane pilota francese della Yamaha domina la corsa. Il "Dottore" è a lungo secondo, ma viene superato al penultimo giro. Ritiri per Bagnaia e Morbidelli

Condividi

La MotoGp ha un nuovo padrone. Fabio Quartararo vince ancora sul circuito di Jerez de la Frontera il Gran Premio dell’Andalusia, consolidando il primato in testa alla classifica. Il bis del 21enne pilota nizzardo a una settimana dal successo nel Gp di Spagna, corso sul medesimo asfalto. Dopo una gara tutta in testa dalla partenza in pole position, il “Diablo” precede l’altra Yamaha di Maverick Viñales, che beffa Valentino Rossi al penultimo giro: il "Dottore" torna sul podio dopo oltre un anno. Nella classifica iridata, Quartararo a punteggio pieno a quota 50, mentre lo spagnolo, di nuovo secondo, sale a 40. A punti anche Nakagami, Mir, Dovizioso, Pol Espargarò, Alex Marquez, Zarco e Rins."È bellissimo vincere due gare di fila. Oggi è stata dura ma abbiamo imposto fin da subito un passo pazzesco" il commento a caldo di Quartararo. Molto soddisfatto anche Rossi: "Sono molto felice, perché arrivavamo da un periodo difficile. In questo fine settimana abbiamo fatto un ottimo lavoro insieme al mio team. Tornare sul podio non è come una vittoria, ma oggi è simile".A Jerez de la Frontera si corre senza il campione in carica Marc Marquez, che ha provato a girare nelle qualificazioni, ma ha gettato la spugna: a soli cinque giorni dall’operazione per la frattura all’omero sarebbe stato un miracolo.L’asfalto brucia: 58°! Mentre per i piloti fa solo 37°. Quartararo scatta in testa e va a fare corsa a sé. Lotta serrata per il secondo posto, con Rossi (partito dalla seconda fila) tallonato dalla Ducati di Jack Miller, Viñales e dall’altra Ducati di Francesco Bagnaia (lo spagnolo e il torinese partiti dalla prima fila). Il duello è entusiasmante, mentre il leader viaggia con oltre 3” di vantaggio. All’11° giro l’australiano Miller cade e abbandona. Al 12° Bagnaia supera il “Dottore” e diventa 2°. Si fa sotto Franco Morbidelli (Yamaha) che però al 17° giro abbandona quando era 4°. Al 20° giro dolorosissimo ritiro anche di Bagnaia, quando occupa la seconda piazza: la sua Ducati emette fumo. Negli ultimi giri duello fantastico tra Rossi e Viñales, con lo spagnolo che alla penultima tornata passa il campione di Tavullia.Prossimo appuntamento con il Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno il 9 agosto.