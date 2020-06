Timori per movida e spiagge piene, multe e controlli delle forze dell'ordine

Con la pandemia in flessione costante in Italia l'attenzione si concentra sulle regioni ancora "attive" (oltre alla Lombardia anche il Piemonte e la Liguria, parzialmente il Lazio) e sulle situazioni a rischio come movida e spiagge affollate. Le immagini di gruppi numerosi, fuori dai locali dei quartieri del divertimento nelle grandi città o sulle spiagge, con rare mascherine rimbalzano da un lato all'altro della penisola. "Gli assembramenti annientano tutto", ammonisce il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, che domani sarà all aProtezione civile a Roma per una cerimonia di ringraziamento ai sanitari volontari con il premier Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza.A Roma sono anche stati chiusi tre locali per la presenza massiccia di persone all'esterno che aspettavano di entrare, creando assembramenti ed impedendo di fatto l'osservanza delle regole anti-coronavirus. Multe per la movida anche a Bari, quasi 200 nelle aree più affollate. In Liguria assalto alle spiagge libere della provincia di Genova nella domenica che inaugura l'estate, pur con l'uso di App per le prenotazioni. Se le abitudini da bella stagione (e da sollievo dopo il lockdown) fanno temere possibili nuovi focolai, il dibattito infuria sulla forza del virus. Specie in Veneto, tra le regioni colpite prima e che meglio hanno fronteggiato la pandemia al nord. Per il professor Andrea Crisanti "sono solo chiacchiere" i risultati di una ricerca sui tamponi che indica un "indebolimento" del coronavirus.Quasi 200 multe sono state elevate nella notte tra sabato e domenica dalla Polizia locale a Bari, durante i controlli sull'applicazione delle norme anti Covid. La polizia municipale ha compiuto controlli nelle aree della movida barese, tra zona Umbertina, Poggiofranco, viale Einaudi e Torre a Mare.Controlli delle forze dell'ordine a Salerno nei principali luoghi della "movida" cittadina. L'attività è stata eseguita dagli operatori delle forze dell'ordine e dai militari dell'Esercito secondo la pianificazione effettuata con ordinanza del questore, nell'ambito dei controlli predisposti in base alle indicazioni emerse dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, intensificati anche al fine di garantire il rispetto delle norme per evitare la diffusione del contagio da Covid-19.Nel dettaglio sono stati sottoposti a controllo in zona centro città 147 persone e 43 veicoli, con l'elevazione di 2 verbali di sanzione amministrativa. Particolare attenzione è stata rivolta anche all'attività di controllo in merito alla regolarità della vendita di bevande alcoliche, nel rispetto delle modalità e dei limiti orari di somministrazione, con l'effettuazione di mirati controlli amministrativi presso 13 locali del centro, anche al fine di prevenire eventuali assembramenti nonché ogni forma di abuso o intemperanza, a tutela dei cittadini.