Burocrazia Parigi, più donne che uomini in giunta comunale: multa da 90mila euro. La sindaca Hidalgo: "Assurdo" Effetti inattesi delle politiche per la parità di genere in Francia

11 femmes, 5 hommes... La Ville de Paris a été condamnée à 90.000 euros d'amende parce que trop de femmes directrices ont été nommées.



Avec mes adjointes, les directrices et les présidentes de groupe, nous irons donc porter ce chèque à la Ministre de la Fonction publique. pic.twitter.com/yMDAeH86eS — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) December 15, 2020

La sindaca socialista di Parigi, Anne Hidalgo, dovrà pagare una sanzione di circa 90mila euro per aver nominato troppi dirigenti donna nell'amministrazione cittadina.Il ministero della Funzione pubblica ha infatti rilevato che il Comune di Parigi nel 2018 ha violato le regole nazionali sulla parità di genere, quando 11 donne e 5 uomini occupavano posizioni dirigenziali. Hidalgo, sindaca della capitale francese dal 2014, prima donna ricoprire l'incarico, ha definito "assurda, ingiusta, irresponsabile e pericolosa" la decisione e, parlando all'Assemblea cittadina, si è detta "felice" di essere stata multata.Secondo quanto riporta Le Monde, l'amministrazione parigina ha violato una norma del 2013 che stabilisce che agli appartenenti ad un unico genere non debbano essere assegnati più del 60 per cento degli incarichi dirigenziali. La sindaca ha annunciato che consegnerà di persona al governo l'assegno per la multa, insieme a tutte le sue vice e alle donne del suo staff.In un tweet, la ministra per la Funzione Pubblica Amelie de Montchalin, del partito La République En Marche!, lo stesso del presidente Emmanuel Macron, ha detto di volere impiegare i soldi della multa per finanziare "azioni concrete per promuovere il ruolo delle donne nei servizi pubblici". La ministra ha quindi invitato Hidalgo a discutere insieme questi progetti.