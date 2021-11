Quindicesima edizione Carmen Consoli inaugura il Barezzi Festival di Parma Dal 4 al 6 novembre torna la kermesse, tra il Teatro Regio e l'Auditorium del Carmine. Il titolo scelto è un omaggio a Franco Battiato: 'Mondi Lontanissimi'. Sul palco anche Iosonouncane, gli irlandesi Fontaines D.C. e i Radiodervish, oltre a omaggi al grande musicista siciliano

Un’edizione speciale, dedicata a un artista capace di attraversare 'Mondi Lontanissimi' e renderli vicini, farli convivere. Dal 4 al 6 novembre 2021 torna a Parma Barezzi Festival che dedica la sua quindicesima edizione a Franco Battiato, da poco scomparso, che fu ospite d’eccezione della prima edizione della manifestazione nonché riferimento artistico di quelle successive e delle tante edizioni a venire. Ispirato alla sua figura, Barezzi 2021 adotta come sottotitolo appunto 'Mondi lontanissimi', a ricordare l’immenso talento di Battiato nel creare ponti, nell’unire musiche e culture.Nel segno del Maestro, il Teatro Regio di Parma e l’Auditorium del Carmine accoglieranno alcuni dei migliori nomi della scena musicale italiana e internazionale. A cominciare, giovedì 4 novembre 2021, dalla “Cantantessa” Carmen Consoli, che sarà a Parma per la prima data del tour di presentazione del suo nuovo album Volevo fare la Rockstar. Venerdì 5 novembre 2021 tocca a Iosonouncane, consacrato dal suo ultimo disco IRA come uno dei più coraggiosi e innovativi artisti della scena indipendente nazionale e reduce da un tour che ha attraversato tutta Italia a colpi di sold out. Gran finale sabato 6 novembre con la band post-punk irlandese Fontaines D.C., che presenta per la prima volta nel nostro Paese il suo travolgente secondo disco A Hero’s Death.Al loro fianco, tanti artisti dal percorso musicale riconosciuto e stimato renderanno omaggio a Franco Battiato, riproponendone interi album o alcune canzoni. Ed ecco quindi che a Barezzi Snug – i concerti alle 13 al Gran Caffè del Teatro – venerdì 5 novembre William Manera reinterpreterà L’era del cinghiale bianco (1979) e sabato 6 Pino Marino Patriots (1980). A Barezzi Off – i live nel pomeriggio al Ridotto del Teatro Regio di Parma – Guido Maria Grillo giovedì 4 riproporrà Il Vuoto (2007), Nicolò Carnesi venerdì 5 Caffè de la Paix (1993) mentre Alessio Bondì sabato 6 con La Sicilia di Battiato darà voce e anima ad alcune canzoni in siciliano del Maestro. A seguire lo storico tastierista del Maestro Filippo Destrieri lo omaggerà nello spettacolo Il Padrone della Voce.All’Auditorium del Carmine, a breve distanza dal Teatro Regio, giovedì 4 alle 19 i Radiodervish saranno protagonisti de In Prima Luce - Tributo a Franco Battiato mentre venerdì 5 Alessandro Nidi con il suo Ensemble proporranno Genesi di Genesi.Barezzi Festival prende il nome da Antonio Barezzi, mecenate e suocero di Giuseppe Verdi, che ne intuì il genio e finanziò gli studi, ed è organizzato e prodotto dalla Associazione culturale Luce in coproduzione con Teatro Regio di Parma, con la direzione artistica di Giovanni Sparano, che racconta: “Battiato per noi è stato l’inizio e sarà per sempre il nostro faro stilistico per eccellenza, ci ha inculcato il coraggio di osare nelle scelte unendo “Mondi Lontanissimi”, vicini per bellezza e stile. Questa edizione, la quindicesima, è interamente dedicata a lui, e penso che sia tra le più ispirate e sentite”.