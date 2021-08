La notizia diffusa dal britannico Sun Musica, tornano gli Abba dopo 40 anni L'album atteso per il prossimo venerdì

Condividi

È imminente il ritorno discografico degli Abba. A 40 anni dalla sua ultima prova, il quartetto svedese fondato nel 1972 dovrebbe pubblicare uno o più inediti. Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson e Anni-Frid Lyngstad, avevano pubblicato l'ultimo album di studio nel 1981. La notizia arriva da una fonte interna del britannico "Sun". L'attesa è per venerdì prossimo.È inoltre in arrivo "Abba Voyage", un film che documenta il ritorno della formazione, dal lavoro su nuove canzoni alla creazione di un locale, nell'East End di Londra, che ospiterà il loro nuovo show di ologrammi. Il locale aprirà nel maggio 2022 e le performance sono state battezzate "Abba-tars"; la fonte ha riferito al quotidiano che tutti i musicisti saranno presenti alla serata di inaugurazione.Nello scorso maggio Ulvaeus aveva confermato imminenti novità. Il cantante aveva detto: "Quest'anno ci sarà della nuova musica, questo è certo". Il gruppo, che ha venduto più di 400 milioni di dischi in tutto il mondo, si separò nel 1982 per tornare brevemente assieme nel gennaio 2016 ad un party a Stoccolma.