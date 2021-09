Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Nadef: oggi la Cabina di regia a Palazzo Chigi, domani Cdm, mercoledì voto delle Camere La Delega fiscale non sarà in Cdm domani, ma non è escluso che se ne parli oggi

"È difficile che ci sia il fisco" alla riunione della cabina di regia convocata oggi a palazzo Chigi alle 17.30 per discutere della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef).Lo dice una fonte governativa, ma della delega fiscale, secondo un'altra fonte, "oggi se ne potrebbe parlare anche se non sarà all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di domani". Un'altra fonte dell'esecutivo assicura: "non è ancora stato deciso", ma "ritengo che alla fine se ne parlerà dopo le elezioni".Il tema, e su questo le fonti sono concordi, è destinato a concretizzarsi in un provvedimento solo dopo le amministrative. Ma la materia, tema caldo per i partiti di maggioranza, è legata ai numeri della Nota di aggiornamento ed è difficile che illustrando il testo ai capi delegazione non se ne parli affatto.Con il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro dell'Economia Daniele Franco dovrebbero esserci i capi delegazione delle forze di maggioranza, mentre per la Lega la ministra Erika Stefani sostituirà Giancarlo Giorgetti impegnato in campagna elettorale."Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi alle ore 17.30 presiederà a Palazzo Chigi la Cabina di regia per discutere della Nota di aggiornamento al Def", si legge in una nota di Palazzo Chigi, dove si aggiunge l'elenco dei partecipanti al confronto: il ministro dell'Economia Daniele Franco, la ministra per la disabilità Erika Stefani (Lega), il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli (M5S), il ministro della Salute Roberto Speranza (Articolo 1), il ministro della Cultura Dario Franceschini (Pd), la ministra delle Pari opportunità e delle Politiche familiari Elena Bonetti (Iv), la ministra per gli affari regionali Mariastella Gelmini (Fi) e il sottosegretario Garofoli.Il Consiglio dei ministri è convocato domani alle 9.30. La convocazione è ancora sprovvista dell'ordine del giorno, ma sul tavolo della riunione è attesa la Nota di aggiornamento al Def, oggi al centro di una cabina di regia con il premier Mario Draghi. Domani dopo il Cdm il premier e il ministro dell'Economia, Daniele Franco, dovrebbero tenere una conferenza stampa.Oggi sul tavolo della cabina di regia c'è la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza e non la delega fiscale. Il via libera alla Nadef ci sarà domani in Cdm, mentre alle Camere il voto sulle risoluzioni è previsto per mercoledì prossimo.Il prodotto interno lordo quest'anno potrebbe crescere del 6% circa, mentre il prossimo anno dovrebbe attestarsi al +4%. L'economia ''va meglio'' e, di conseguenza, il debito ''sarà meno di quanto si attendeva''. A dare i primi numeri che dovrebbero essere inseriti nella Nadef è stato il ministro dell'Economia, Daniele Franco, lo scorso sabato.Numeri che saranno sul tavolo della cabina di regia che si tiene a palazzo Chigi e che domani dovrebbero essere presentati al Consiglio dei ministri. Secondo il titolare di via XX settembre ''quest'anno cresceremo di circa del 6%, l'anno prossimo almeno del 4%. Sono tassi di crescita molto elevati, anche più elevati di quelli che ci aspettavamo. Ma dobbiamo tenere in conto che l'anno scorso abbiamo perso nove punti di Pil. Torniamo a malapena dove saremmo stati senza il Covid".Il debito pubblico, secondo le stime diffuse da Franco, ''sarà meno di quanto si attendeva, per tanti motivi ma anche perché l'economia va meglio". Il problema dell'Italia, secondo il ministro, è ''crescere stabilmente più di quanto siamo cresciuti in passato".Stime sull'andamento dell'economia sono arrivate anche dal Cnel, secondo cui nello scenario tendenziale, i conti pubblici dell'Italia nei prossimi 4 anni ''registrerebbero un deciso miglioramento. Il deficit si manterrebbe stabile quest'anno al 9,5% del pil e si ridurrebbe a partire dal prossimo, fino ad attestarsi sul 3,4% nel 2024''.Secondo il Cnel, il deficit della pubblica amministrazione si manterrebbe per il primo triennio di previsione al di sopra di quello tendenziale. In particolare, nel 2021 anziché ridursi, il deficit continuerebbe ad aumentare (di 2,3 punti percentuali) fino a toccare l'11,8%, mentre si manterrebbe nel 2022-2023 più alto di quello tendenziale rispettivamente di 0,5 e 0,6 punti percentuali di prodotto interno lordo.