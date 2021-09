Finora era prevalsa l'ipotesi dell'incidente Napoli. Bimbo precipitato dal balcone, fermato un uomo per omicidio Fermo su delega della Procura del Capoluogo partenopeo

Sarebbe stato un omicidio, dunque e non un incidente. A distanza di meno di 24 ore, la svolta nell'inchiesta sulla morte del piccolo Samuele, precipitato ieri da un balcone da uno stabile di via Foria, in pieno centro storico. La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di fermo della Procura di Napoli nei confronti di uomo di 38 anni, Mariano Cannio, ritenuto gravemente indiziato dell'omicidio del bambino. Il provvedimento è sottoposto al giudizio di convalida del giudice. Finora era prevalsa l'ipotesi dell'incidente con la caduta dal balcone del piccolo di tre anni.