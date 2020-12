Emergenza coronavirus Napoli: zona rossa a Scampia, 95 positivi nel campo rom. Toscana verso zona arancione Dai test risulta che ha il virus il 25,68% degli abitanti del campo rom: positive 95 persone su 370 tamponi eseguiti. In Toscana si attende, invece, il passaggio da zona rossa a zona arancione, probabilmente a partire da domenica

La Regione Campania ha istituito una zona rossa nel campo rom lungo la Circumvallazione esterna di Scampia, a Napoli. La decisione è stata presa dopo lo screening di tutta la popolazione che vive lì. I test hanno evidenziato che su 370 tamponi effettuati, ben 95 persone sono risultate positive al virus, per un valore in termini percentuale del 25,68% della popolazione del campo rom.Per il lavoro di contrasto alla diffusione del contagio la Regione invita le forze dell'ordine a garantire il rispetto dell'ordinanza, e nel caso del campo rom, anche l'isolamento sia diurno che notturno che è subito scattato con il controllo delle forze dell'ordine e dell'esercito.Come già preannunciato ieri, "la Toscana sarà zona rossa fino a sabato, da domenica entriamo nell'arancione". Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il governatore della Regione Toscana Eugenio Giani. "Me lo ha detto il ministro Roberto Speranza, è il combinato disposto della lettura del Dpcm e dei dati che abbiamo visionato. Sabato purtroppo però ho paura che i negozi saranno ancora chiusi"."Ho appena terminato la conferenza Stato-Regioni - ha anche detto Giani -. Il nuovo Dpcm riproduce quel che c'era nel precedente, rispetto a quello però nel nuovo c'è una cosa positiva in più. Rispetto a quello, in cui per risalire le zone ci volevano 14 giorni, in questa bozza si consente anche una distanza di giorni inferiore se i dati sono buoni e il gruppo di lavoro Cts ne prende atto". Quindi, è stato chiesto a Giani, se la Toscana diventa arancione il 6 dicembre, potreste diventare gialli già il 13. "Si - ha risposto - ipoteticamente viene consentito questo".