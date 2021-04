Napoli: spari in strada, una donna ferita ad un piede La donna potrebbe essere stata vittima di una "stesa". In corso le indagini della compagnia Napoli Poggioreale

Spari nel quartiere Barra a Napoli. Intorno alle 17 una donna di 25 anni è stata colpita e ferita al piede. La ragazza, insieme al fidanzato 26enne (noto alla giustizia per un piccolo precedente), si è recata all'Ospedale del Mare. Lì i sanitari hanno chiamato i carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale, ora impegnati nelle indagini.I due giovani hanno raccontato che poco prima, mentre passeggiavano insieme in via Serino, hanno sentito un trambusto e visto due persone in sella a uno scooter sparare in aria dei colpi d'arma da fuoco, uno dei quali ha raggiunto al piede la donna.La ragazza è incensurata; le sue condizioni non preoccupano. La donna potrebbe essere rimasta vittima di una "stesa".