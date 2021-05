Attesa firma notaio Centro, nasce 'Coraggio Italia': 24 deputati e 7 senatori

Condividi

Ore decisive per la nascita di 'Coraggio Italia', il nuovo progetto politico di Luigi Brugnaro con Giovanni Toti, e la costituzione del gruppo parlamentare autonomo alla Camera. In un albergo del centro storico di Roma il sindaco di Venezia e il governatore ligure si sono appena incontrati e hanno riunito i deputati che aderiranno alla neo formazione politica. Attorno allo stesso tavolo, raccontano, ci sarebbero oltre 20 deputati pronti a firmare.E' arrivato anche il notaio davanti al quale sarà siglato l'atto costitutivo del movimento 'Coraggio Italia'. A quanto riferito da alcuni presenti, sarebbero 24 deputati in tutto e 7 al Senato con l'arrivo di Biasotti.