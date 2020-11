Commercio online Natale, Confesercenti: Amazon avrà il monopolio

"Questa seconda ondata sta creando uno squilibrio di concorrenza gravissimo tra i negozi reali e il web: mentre i primi sono chiusi d'ufficio da governo e regioni, il canale delle vendite online di fatto agisce ed opera in condizioni di monopolio. Un problema serissimo per i negozi, soprattutto in vista del Natale".Così Confesercenti commenta la petizione 'Natale senza Amazon' lanciata da decine di personalità francesi, tra cui la sindaca di Parigi Anne Hidalgo."Il rischio è che il commercio, un settore già in crisi da circa un decennio, venga definitivamente condannato a morte da questo squilibrio. Il problema non è impedire le vendite online, ma rendersi conto della necessità non più differibile di garantire un mercato realmente concorrenziale, nel rispetto del pluralismo distributivo. A maggior ragione nella situazione attuale, che vede le imprese di vicinato chiuse per scelta amministrativa".