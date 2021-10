Torino ​Nations League, Italia-Belgio 2-1 e gli azzurri chiudono terzi Tutte le reti nel secondo tempo: Barella, Berardi e De Ketelaere

Il gol di Barella (Ansa)

L'Italia rialza la testa dopo la prima sconfitta negli ultimi tre anni e chiude nel migliore dei modi la Nations League, aggiudicandosi per 2-1 la finale per il terzo posto contro il Belgio. Senza Bonucci, la fascia da capitano va a Donnarumma che, dopo i fischi di San Siro, raccoglie gli applausi dei presenti all'Allianz Stadium di Torino.Maglia da titolare al centro dell'attacco per Raspadori, che prova a farsi vedere al 20' sul suggerimento di Chiesa. Ma la chance più importante del primo quarto di match è in favore del Belgio, che colpisce una traversa con Saelemaekers al 25'. Gli azzurri pressano alto e lottano su ogni pallone e al tramonto del primo tempo vanno a un soffio dal vantaggio: Berardi disegna un lancio perfetto per Chiesa, che scatta in posizione regolare ma viene fermato da un miracoloso intervento di Courtois col piede. Ma a punire il portiere ospite ci pensa Barella in avvio di ripresa: sugli sviluppi di un corner, il centrocampista italiano si coordina dal limite e infila all'angolino, battendo ancora una volta Courtois dopo i quarti degli Europei.Il Belgio sembra accusa il colpo, così il ct Martinez muove la panchina calando l'asso De Bruyne e il giovane De Ketelaere. Una scarica di adrenalina che produce un'altra traversa, questa volta con Batshuayi, terminale offensivo in un attacco privo di Lukaku. Ma nell'altra area di rigore è Chiesa a trovare il guizzo giusto puntando Castagne: Jovanovic indica il dischetto, Courtois intuisce su Berardi ma non trattiene e l'Italia raddoppia al 65'. Il Belgio non ci sta, colpisce il terzo legno di giornata (palo di Carrasco) ma all'86' punge in contropiede su calcio d'angolo a sfavore e accorcia le distanze con De Ketelaere. Ma non basta: è l'Italia a chiudere al terzo posto.Alle 20.45 allo stadio 'Meazza' di Milano la sfida per il titolo tra Spagna e Francia."L'Italia dell'Europeo lo è stata anche con la Spagna, ma in dieci è difficile giocare le partite. Abbiamo avuto quel problema, altrimenti sarebbe stata una gara come oggi. I ragazzi sono stati bravi, hanno giocato molto bene". Lo ha detto il ct della nazionale italiana Roberto Mancini ai microfoni Rai Sport dopo il successo contro il Belgio. "A centrocampo abbiamo diverse soluzioni, con giocatori di qualità, oggi hanno dimostrato di far bene e questa è la cosa positiva - ha aggiunto - La prova di Chiesa? Lui può giocare a destra e sinistra, non ha grandi difficoltà. E' un calciatore importante, ma anche Berardi e Raspadori, così come Kean quando è entrato, hanno fatto benissimo".