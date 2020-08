Ricorso a Corte europea diritti uomo per trasferimento Russia, staff Navalny: "È stato visitato da medici tedeschi. Trasferimento fattibile" Secondo lo staff medico tedesco sarebbe fattibile il trasferimento in Germania. Per i medici di Omsk il malore di Navalny sarebbe dovuto a disturbo metabolismo e calo di zuccheri, "tutti i test tossicologici e chimici sono risultati negativi". Il primario: "Resterà a Omsk fino a condizioni stabili"

Condividi

Medici tedeschi hanno visitato Alexei Navalny, l'oppositore russo ricoverato in coma a Omsk. "Medici tedeschi, rianimatori professionisti, hanno visitato Navalny", ha twittato la portavoce dell'oppositore russo, Kira Yarmysh. Secondo la Yarmysh, i medici hanno stabilito che sarebbe fattibile il trasferimento in Germania.I medici tedeschi sono riusciti finalmente ad avere un primo accesso ad Alexei Navalny, attualmente ricoverato ad Omsk, in Siberia, in condizioni gravissime. A detta dei suoi collaboratori, il dissidente - una delle voci critiche più note contro il presidente russo Vladimir Putin - sarebbe stato avvelenato. Come ha affermato a Berlino uno dei più stretti collaboratori, Leonid Volkov, "noi valutiamo questo fatto come uno sviluppo positivo". Parlando ad una conferenza stampa dell'Ong "Cinema for Peace" nella capitale tedesca, Volkov ha spiegato che in un primo momento ai medici tedeschi era stato impedito di avvicinare il dissidente, che si trova in terapia intensiva nell'ospedale di Omsk. Ma adesso, sempre secondo Volkov, "c'è ancora speranza" che Navalny possa essere trasferito in un ospedale tedesco.I medici tedeschi erano arrivati in Siberia con un volo organizzato proprio da "Cinema for Peace" per portare il dissidente russo nel maggiore ospedale di Berlino, la Charite'. "Ora siamo un po' più ottimisti", ha detto ancora Volkov. Precedentemente, il personale medico di Omsk aveva dichiarato che il 44enne "non è trasportabile" e che nel suo sangue "non sono state trovate tracce di avvelenamento". Per Volkov "è fondamentale portare Navalny a Berlino, per avere delle analisi e delle diagnosi indipendenti sul suo stato di salute. Attualmente non abbiamo analisi, diagnosi, relazioni, nessun dato indipendente. Preghiamo tutti colori che possono avere un'influenza di impegnarsi perché possa essere trasferito a Berlino".I medici che sono arrivati a Omsk dalla Germania per trasportare Alexei Navalny hanno però lasciato l'ospedale di emergenza della città senza di lui. Lo ha riferito Interfax. I medici tedeschi hanno lasciato l'ospedale, sono saliti su un minibus e sono andati via. Navalny non era con loro. La moglie dell'oppositore, Yulia, che è uscita per incontrare i giornalisti, ha detto che la polizia e il personale dell'ospedale di Omsk non hanno permesso a lei e all'avvocato della Fondazione Anti-Corruzione Ivan Zhdanov di parlare con i medici.Il blogger Alexei Navalny rimarrà all'ospedale d'emergenza n. 1 della città russa di Omsk fino a quando le sue condizioni non si stabilizzeranno. Lo ha dichiarato il primario dell'ospedale, Alexander Murakhovsky. Secondo lui, una riunione che ha coinvolto gli esperti dell'ospedale tedesco dove la famiglia di Navalny vuole trasferirlo è giunta alla conclusione che il volo sarebbe pericoloso per il paziente. "Si è svolta un'altra riunione, che ha coinvolto i nostri colleghi tedeschi. Tutto ciò che deve essere fatto è stato fatto all'ospedale di emergenza n. 1 di Omsk, nessuno ha detto che non stiamo facendo qualcosa. Continuerà a ricevere il trattamento all'ospedale d'emergenza n. 1 finché le sue condizioni non si stabilizzeranno", ha sottolineato il primario. Lo riporta la Tass.I medici russi che seguono Aleksey Navalny, l'oppositore russo ricoverato in coma ad Omsk dopo un sospetto avvelenamento, si stanno concentrando su "una disfunzione metabolica e un crollo dei livelli di zucchero come principale diagnosi operativa" per spiegare il malore, ieri, che ha reso necessario il ricovero d'urgenza. "Al momento, abbiamo come diagnosi operativa, quella principale, verso cui tendiamo, uno squilibrio nei livelli di carboidrati. Potrebbe essere stato causato da un pesante calo nei livelli di zucchero nel sangue a bordo dell'aereo, sfociato nella perdita di coscienza", ha detto il primario dell'ospedale dove è ricoverato Navalny, Aleksander Murakhovsky, riportato dai media russi. Lo stesso medico ha riferito che al momento tutti i test tossicologici e chimici sono risultati negativi."Ancora una volta ci prendono per idioti". Risponde così il medico Anastasia Vasilyeva alle parole del primario dell'ospedale di Omsk in cui è ricoverato Alexei Navalny, le cui gravi condizioni sarebbero dovute - stando ai dottori della struttura - a un possibile "disturbo del metabolismo". "Un disturbo del metabolismo può essere provocato da un gran numero di malattie. È una condizione, non una diagnosi - twitta la Vasilyeva - Ancora una volta ci prendono per idioti: usano parole generiche, ma non sono in grado di stabilire le cause e di fare una diagnosi". Poi, in un altro tweet, con un riferimento alle cure offerte dalla Germania e una nuova denuncia sul sospetto avvelenamento, incalza: "Se la diagnosi è solo un 'disturbo del metabolismo' perché ad Alexei non è permesso andare a Berlino?".I collaboratori di Alexei Navalny si sono rivolti alla Corte europea per i diritti dell'uomo (Cedh) per ottenere il trasferimento in Germania dell'oppositore russo, dal momento che i medici dell'ospedale di Omsk non lo autorizzano. Navalny è in coma dopo essersi sentito male ieri a bordo di un aereo che lo riportava a Mosca dopo una visita in Siberia. Per i collaboratori è stato avvelenato."Ritengo che Alexei Anatolyevich Navalny abbia bisogno di cure mediche specialistiche in Germania", ha messo nero su bianco Yulia Navalnaya in una missiva indirizzata al presidente russo Putin con la richiesta di consentire il trasferimento dell'oppositore ricoverato da ieri a Omsk. Per il suo staff è stato avvelenato. I medici di Omsk non autorizzano il trasferimento parlando di condizioni "instabili". Attualmente, ha aggiunto la moglie di Navalny nella lettera diffusa tramite il profilo Twitter del marito, "abbiamo tutto il necessario per trasferire immediatamente Alexei sotto il controllo di medici altamente specializzati".