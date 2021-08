Le sanzioni sono un messaggio per Mosca Navalny, Usa e Gran Bretagna sanzionano 9 persone ritenute responsabili dell'avvelenamento Le misure contro agenti dell'intelligence russa

La Gran Bretagna oggi, insieme agli Stati Uniti, ha sanzionato nove agenti dell'intelligence russa ritenuti responsabili per il presunto avvelenamento dell'oppositore Alexei Navalny.E' stato approvato un documento che mette in guardia la Russia sulle armi chimiche. Non ci sono specifiche di altre azioni ma c'è la rinnovata condanna di ciò che viene descritto come un tentato assassinio contro Navalny.Navalny volò in Germania, il 20 agosto dello scorso anno, dopo essere stato avvelenato, secondo le accuse, in Siberia. Mosca ha sempre rigettato le accuse definendole una "campagna" contro il Paese. Nel documento del governo britannico, pubblicato ad un anno dall'avvelenamento, ci sono i nomi dei sette agenti e nel documento si legge "gli individui sono personalmente responsabili per aver organizzato e realizzato l'attacco a Navalny".Il Ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, ha detto: "Noi stiamo mandando un chiaro messaggio alla Russia perché l'uso di ogni arma chimica è contro la legge internazionale". Ha aggiunto che, tra gli altri, "gli agenti Alexey Alexandrov, Vladimir Panyaev, Ivan Osipov, Vladimir Bogdanov, Kirill Vasilyev, Stanislav Makshakov e Alexei Sedov sono tutti membri dei servizi segreti e sono coinvolti direttamente o indirettamente nell'avvelenamento di Navalny". Né il Cremlino né nessuno di loro ha commentato.Ci sono evidenze documentali, fotografiche della presenza in Siberia a Tomsk nei giorni del presunto attacco all'oppositore di Putin.