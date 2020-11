Calcio & coronavirus Nazionale: il Ct Roberto Mancini positivo al coronavirus Anche Dzeko positivo, nuovo caso nella Roma

Il Ct della Nazionale, Roberto Mancini, è risultato positivo al Covid-19. Mancini è asintomatico e in isolamento presso la propria abitazione.La positività di Mancini è stata riscontrata nell'ambito del prescreening effettuato in vista del raduno della Nazionale di domenica. Il riscontro della positività del tecnico azzurro rientra nell'ambito dei controlli periodici effettuati dalla Figc per i componenti degli staff tecnici delle nazionali in vista degli impegni nelle competizioni Uefa.Del tutto asintomatico, nel rispetto delle disposizioni vigenti, il tecnico degli Azzurri si è posto in isolamento fiduciario presso la propria abitazione a Roma. La Figc ha tempestivamente avvisato la Asl territorialmente competente. Il Ct potrà aggregarsi al radino della Nazionale a Coverciano una volta completato il percorso previsto dalle norme e dai protocolli Uefa return to play e Figc.Brutte notizie in casa Roma, l'attaccante giallorosso Edin Dzeko è positivo al coronavirus. L'annuncio lo ha dato lo stesso giocatore bosniaco su Instagram: "Ciao a tutti, purtroppo sono positivo al Covid-19 e come sapete dovrò rispettare il periodo di quarantena". "Voglio tranquillizzare tutti quelli che mi conoscono, fortunatamente non ho sintomi particolari - sottolinea il calciatore -. Per alcuni giorni sarò costretto a rimanere distante dai miei compagni, ma con la mente e con il cuore starò con loro, a cominciare da domenica: daje ragazzi. Forza Roma". Dzeko non sarà quindi presente domenica contro il Genoa e sarà poi indisponibile anche per la nazionale della Bosnia.