Processo Geenna 'ndrangheta in Valle d'Aosta: due ex presidenti della Regione indagati per concorso esterno L'avviso arriva dalla Dda Torino dopo la trasmissione degli atti dal Tribunale di Aosta

Sono indagati per concorso esterno in associazione mafiosa due ex presidenti della Regione Valle d'Aosta: Renzo Testolin, attuale consigliere regionale dell'Union valdotaine, e Laurent Viérin, con l'ex consigliere regionale Luca Bianchi.Un atto dovuto, da parte della Dda di Torino, dopo la trasmissione degli atti della sentenza del processo Geenna da parte del Tribunale di Aosta, che segnala "indizi del reato" a loro carico. Sono stati iscritti nel fascicolo dell'inchiesta Egomnia sulle elezioni regionali del 2018.Solo ieri era intervenuto sul "caso" Valle d'Aosta il presidente della Commissione parlamentare Antimafia, a proposito delle attribuzioni prefettizie al presidente della Regione. Dice Morra in un video postato su Facebook: "L'ipotesi che il presidente della Regione, nonché prefetto, sia anche in qualche modo controllato dalla 'ndrangheta, è avvilente". Il riferimento è, appunto, alle recenti motivazioni della sentenza Geenna sulla presenza della 'ndrangheta ad Aosta. Morra ha sottolineato che "in Valle d'Aosta il presidente della Regione, mandato politico, viene a coincidere con il Prefetto, mandato amminsitrativo" e se "il presidente della Regione viene eletto grazie ai voti della 'ndrangheta e poi presiede il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, qualche problema ci sarà".