Previsioni del fine settimana Nel week end arriva un nuovo ciclone, piogge al Centro-Sud Osservata speciale la Sardegna. Domenica, breve parentesi di sole anche se farà più freddo

Piogge, temporali e in alcuni casi anche nubifragi. Non confortano le previsioni del fine settimana in particolare nel centro sud. In arrivo, secondo www.iLMeteo.it, un nuovo vortice mediterraneo che si farà sentire su Sardegna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Molise e Basilicata.Particolare attenzione sulla Sardegna dove si prevedono veri e propri nubifragi accompagnati da raffiche burrascose di vento lungo le coste.Domenica l'alta pressione delle Azzorre si farà sentire al Nord e su Parte del Centro. Sarà una giornata di sole con la colonnina del mercurio che scenderà al mattino presto e la sera.Sarà solo una parentesi perché la prossima settimana si prevede l’arrivo di un nuovo vortice ciclonico che pare si concentrerà al Centro-Sud.