Il professore Franco Locatelli

È prevista non prima di domani una nuova riunione del Comitato tecnico scientifico. Nel corso dell'incontro gli esperti dovrebbero pronunciarsi sul pass per gli spostamenti anche nelle Regioni arancioni e rosse, annunciato dal Governo.I componenti del Cts dovrebbero inoltre discutere del protocollo delle riaperture messo a punto dalle Regioni mentre, al momento, non è,stato chiesto un parere sulla ripresa della scuola in presenza.