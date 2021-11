100 miliardi di neuroni generano funzioni come memoria, piacere, paura Neuroscienzate a convegno: il ruolo delle emozioni e della memoria Emozioni, memoria, ricordi in una serie di conferenze in otto città, da Gerusalemme a Lisbona, tra ottobre 2021 e maggio 2022

Condividi

In quale modo quell’insieme di circa 100 miliardi di neuroni, ciascuno dei quali si collega con altre centinaia tramite le sinapsi, genera funzioni come memoria, piacere, paura, coscienza e autocoscienza? E le emozioni, come si inseriscono in questi eventi mentali, dando colore ad un mondo mentale senza le quali il nostro cervello potrebbe essere paragonato ad un mostruoso cervello artificiale? Sebbene non vi siano ancora spiegazioni scientifiche convincenti, si può ricorrere ad un principio di fondo al quale gli scienziati si riferiscono. Dalla somma di attività neuronali complesse ed articolate “emergono” funzioni non prevedibili se consideriamo le attività dei singoli neuroni. In altri termini, da una somma di quantità (i neuroni) emergono qualità (ad esempio le emozioni) non prevedibili sulla base delle proprietà dei singoli componenti del cervello. Scopriremo come le emozioni si sono trasformate attraverso l’evoluzione biologica dai moscerini agli esseri umani e parleremo dell’evoluzione storica della loro percezione e del loro impatto sulla nostra cultura. ascolteremo prospettive convergenti e divergenti attraverso le neuroscienze, la filosofia e l’arte.Otto diverse città con scienziate straordinarie che hanno contribuito in maniera significativa alla comprensione della complessità delle emozioni umane. Otto incontri internazionali gratuiti e aperti al pubblico, organizzati da BrainCircleItalia, in collaborazione con prestigiosi centri di ricerca nel campo delle neuroscienze quali EBRI (European Brain Research Institute, Italia) ELSC (Edmond and Lily Safra Center for Brain Sciences, Israele), Champalimaud Foundation di Lisbona, l’Istituto di Neuroscienze Cliniche della Svizzera Italiana a Lugano, il Swiss Center for Affective Sciences dell’Università di Ginevra, MEET Digital Culture Center, il centro internazionale per l’Arte e la Cultura Digitale nato a Milano con il supporto di Fondazione Cariplo, il Sainsbury Welcome Center - University College di Londra. Il ciclo di incontri è dedicato al, che è stata ed è una fonte di ispirazione per intere generazioni di scienziate. Si tratta di un progetto innovativo ideato e organizzato da Viviana Kasam, Presidente di BrainCircleItaliaNell'incontro di Roma si parla di che cos’è la bellezza? esiste un senso di "bello assoluto", insito nella natura umana e frutto dell’evoluzione biologica che caratterizza la nostra specie, o piuttosto i canoni estetici dipendono da fattori sociali e culturali che, come tali, variano nel corso del tempo? Bellezza fisica, artistica, letteraria, musicale: quanti tipi di bellezza esistono, e che corde toccano a livello sia emotivo sia di attivazione cerebrale? E cosa c'entrano le emozioni con la mnemonica?Ce lo spiega Lina Bolzoni della Scuola Normale Superiore di PisaLe emozioni (etimologia ex-movere) fanno muovere, arricchiscono, svegliano e influenzano il cervello, costituiscono importanti segnali, input, per la funzionalità cerebrale e cognitiva e aiutano la mente a mantenersi giovane e anche a combattere l’invecchiamento e le malattie, come dimostrano recenti studi di contrasto delle demenze. La dualità tra razionalità materiale (maschile) ed emotiva (femminile), vissuta nei secoli anche come contrapposizione, fin da Platone, diventa nella moderna neurologia una equilibrata integrazione e sinergia di scienza e sensazioni che vive nella intelligenza emotiva, patrimonio comune di genere negli essere umani.Le emozioni hanno avuto un ruolo preponderante nel periodo pandemico e lo avranno anche alla fine di questa crisi mondiale come spiega"una delle emozioni di questo periodo è la paura: la paura di perdere un caro, del contatto con gli altri. Questa emozione ha cambiato i nostri comportamenti e anche il modo di come noi ci sentiamo. Inoltre in questo momento aumenta la sensazione di ansia dovuta anche all'imprevedibilità dell'evoluzione della crisi.Tante patologie mentale sono emerse ed emergeranno nei prossimi anni."