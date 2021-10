Alla Bonhams di New York 'Sting like a bee' di Muhammad Ali venduto a 366.585 euro Il pezzo più caro della collezione pagato 10 volte la sua stima, tutti i disegni della leggenda del pugilato venduti a oltre 800 mila euro

La boxe e i diritti civili, la pace nel mondo e l'umanitarismo nei disegni autografi della leggenda del pugilato Muhammad Ali. Ora venduti all'asta a New York per 819.273 euro, una cifra di molto superiore alla stima iniziale. Pugile con la passione del disegno, ispiratagli dal padre pittore Cassius Clay sr, quando ancora era un bambino. La collezione di disegni e schizzi era cara al campione mondiale dei pesi massimi che cambiò nome dopo la conversione all'Islam.Lui, diventato leggenda anche per quel suo personalissimo motto, chiave di leggerezza e potenza sul ring: "Vola come una farfalla, pungi come un'ape" ('float like a butterfly, sting like a bee'), e metteva ko chiunque lo sfidasse. Quello dal valore più alto è proprio 'Sting like a bee', schizzo realizzato a pennarello durante le riprese della mini serie 'Freedom road' in Mississipi, nel 1978.In esso Ali è raffigurato sul ring trionfante, con le braccia rivolte al cielo, mentre a terra il suo avversario esclama: "Arbitro, ha volato come una farfalla e ha punto come un'ape!". Appunto. Accanto il direttore di gara fugge di corsa e gli risponde: "Sì, se fossi intelligente correresti come me!". Stimato dalla casa d'aste Bonhams tra i 35 e i 52 mila euro, è stato venduto per 366.585 euro.Poi c'è una pittura su tela con una dedica d'amore al Paese in cui divenne celebre, la bandiera a stelle e strisce e la scritta 'I love you America', con firma e data (febbraio del 1979), aggiudicato per 129.557 dollari.Muhammad Ali - ha ricostruito Bonhams - si è cimentato nel disegno, in modo informale, nel corso di tutta la sua vita, aiutando il padre pittore lui insieme al fratello Randolph che poi diventerà anche lui Rahaman Ali.Le opere provengono dalla collezione di Rodney Hilton Brown, che ha collaborato con Ali in campo artistico. Considerato il più grande pugile di tutti i tempi, Ali è morto nel 2016 dopo una battaglia lunghissima durata 32 anni contro il morbo di Parkinson.