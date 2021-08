Il primo schiaffo all'ex governatore Cuomo New York, la neo governatrice Hochul: i morti da covid nello Stato sono 12mila in più

E' sui dati ufficiali relativi ai decessi da covid che la neo governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, dà il suo primo schiaffo al suo predecessore, Andrew Cuomo.La governatrice ammette: nello Stato i morti per covid sono stati 12.000 in più rispetto al conteggio finora ritenuto ufficiale.Nello Stato i decessi per covid sono quindi stati 55.400 e non i 43.400 certificati da Andrew Cuomo nel suo ultimo giorno da governatore."La trasparenza sarà il marchio di garanzia della mia amministrazione", ha detto Hochul riportando i nuovi dati sulle morti, legati in prevalenza ai decessi nelle case di cura più numerosi di quanto inizialmente conteggiato.