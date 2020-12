L'offensiva del terrore Nigeria: attacco a scuola, forse rapimento di centinaia di allievi Gruppi armati di jihadisti Boko Haram attaccano scuole per rapire studenti

Nigeria - immagini di repertorio

Centinaia di studenti sono scomparsi e potrebbero essere stati rapiti dopo che uomini armati hanno fatto irruzione in una scuola secondaria nel Nord-Ovest della Nigeria. Lo riporta la Bbc.Gli aggressori, hanno riferito testimoni, sono arrivati in moto in una scuola secondaria dello stato di Katsina dove risiedono più di 800 studenti e hanno iniziato a sparare, provocando una fuga di massa.Circa 200 ragazzi sono riusciti a mettersi in salvo, di altri si sono perse le tracce e sono in corso le ricerche da parte di esercito e aviazione. L'attacco, hanno riferito i residenti, è durato più di un'ora ed è avvenuto ieri sera. La ricostruzione è confusa e secondo alcuni, un certo numero di studenti sono stati trascinati via. Altri si sono messi in salvo scavalcando la recinzione dell'istituto. Il personale di sicurezza della scuola ha respinto alcuni degli aggressori prima dell'arrivo della polizia con la quale c'è poi stato lo scontro a fuoco.L'accaduto ricorda il sequestro di massa di di 274 ragazze da parte dei jihadisti di Boko Haram, avvenuto nell’aprile del 2014 in una scuola femminile a Chibok.