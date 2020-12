Jihad nigeriana Nigeria. 17 studenti salvati, 2 morti, altri 300 ancora in mano di Boko Haram Venerdì scorso il rapimento di almeno 300 studenti adolescenti da una scuola a nord-est del paese. Boko Haram ha rivendicato l'operazione realizzata grazie a diverse bande criminali che da anni terrorizzano le comunità cristiane. Il governo della città ha organizzato un blitz nella foresta dove si nascondono i ragazzi salvandone alcuni

Almeno 17 studenti rapiti dai jihadisti di Boko Haram in una scuola nel nord-ovest della Nigeria sarebbero stati salvati, ma due di loro sono morti durante l'operazione.Il governo della città di Katsina dove si trova la scuola da cui sono stati rapiti i ragazzi, sta facendo il possibile per strapparli dalle mani dei sanguinari terroristi. Il funzionario Aminu Masari, ha detto a un'emittente radiofonica locale di aver ordinato un'operazione di salvataggio dei circa 300 studenti adolescenti rapiti venerdì scorso nel blitz. Boko Haram ha rivendicato l'operazione di cui è maestra e che ricorda quella di Chibok del 2014, quando centinaia di studentesse furono sequestrare.La boscaglia intorno aiuta gli innocenti "La maggior parte degli studenti rapiti si trova nella foresta di Zamfara, nella provincia vicina. Sono in corso sforzi per salvarli", ha affermato il governatore. Il portavoce della polizia dello stato di Katsina, Gambo Isah, ha detto che una guardia di sicurezza è stata ferita durante l'operazione e ulteriori forze saranno inviate nell'area per operazioni di ricerca e soccorso.I genitori e gli abitanti sono disperati e chiedono la liberazione dei loro figli, mentre il ministro della difesa, Bashir Salihi Magashi, si è recato sul posto, promettendo che gli studenti saranno salvati. Il numero dei rapiti rimane comunque poco chiaro: 320 o 333 stando a due fonti istituzionali, mentre i residenti a Kankara parlano di più di 500.Secondo fonti locali, Boko Haram avrebbe reclutato tre bande del posto nel nord-ovest della Nigeria proprio con l'obiettivo di rapire centinaia di studenti per suo conto. Il blitz è stato portato avanti, 'su commissione' di Boko Haram, da un noto criminale locale di nome Awwalun Daudawa, che avrebbe collaborato con altri due capi del crimine dal forte seguito, Idi Minorti e Dankarami. Le loro bande hanno terrorizzato le comunità nel nord-ovest della Nigeria per anni, e gli esperti hanno recentemente avvisato di tentativi da parte degli islamisti di stringere un'alleanza con loro.Qualcuno ha visto lo stesso Daudawa nella foresta dell'area di Kankara, sembra che egli "stesse pianificando qualcosa ma non era chiaro cosa", mentre un'altra fonte ha detto che "a Daudawa è stato dato ordine da Abubakar Shekau (leader di Boko Haram) di rapire gli studenti, reclutando l'aiuto di quei gruppi criminali. Dopo che i bambini sono stati rapiti, questi sono andati al confine dello stato di Zamfara e si sono divisi in differenti bande per 'tenersi al sicuro. E alcune bande si sono (poi) messe in contatto con le autorità per il rilascio dei ragazzi".