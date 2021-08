Coronavirus

La protesta in 54 città "No green pass" annunciano blocco delle stazioni ferroviarie per il primo settembre Manifestazioni contro l'obbligo della certificazione verde che entrerà in vigore, proprio il primo di settembre, per chi viaggia sui treni a lunga percorrenza

Bianchi: "Siamo pronti per il rientro in presenza, il Green pass lo controllano i presidi"

"Non ci fanno partire con il treno senza il passaporto schiavitù? Allora non partirà nessuno", si legge sulla chat Telegram intitolata 'Basta dittatura' dove fino a ora sono state organizzate le manifestazioni dei 'no Green pass'.

Per tutti, l'incontro tra i manifestanti è previsto alle 14,30 davanti alle stazioni indicate. Poi, si legge nell'annuncio "alle 15 si entra si resta fino a sera".



"Non ci fanno partire con il treno senza il passaporto schiavitù? Allora non partirà nessuno", si legge sulla chat Telegram intitolata 'Basta dittatura' dove fino a ora sono state organizzate le manifestazioni dei 'no Green pass'.



Sono 54 le città in cui il prossimo 1 settembre è annunciato un blocco delle stazioni ferroviarie per manifestare contro l'obbligo del green pass che entrerà in vigore in quella data per chi viaggia sui treni a lunga percorrenza.

