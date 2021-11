Protesta al Circo Massimo No Green pass: tremila al sit-in di Roma, quasi tutti senza mascherina Medico no vax dal palco: siamo tanti, dovrebbero preoccuparsi

Condividi

Circa tremila manifestanti, perlopiù senza mascherina, si sono radunati oggi pomeriggio al Circo Massimo, a Roma. Dalla piazza si sollevano cori "Liberta, libertà". Tra le bandiere tricolore ne spicca una del Regno delle due Sicilie, non manca uno striscione per Trump. Uno dei manifestanti espone uno stendardo che raffigura la madonna che accarezza un neonato che dorme sul mondo. "L'ho portata per proteggere tutti - dice - sono l'unico non vaccinato in famiglia".

Medico no vax dal palco: siamo tanti, dovrebbero preoccuparsi

"Visto il numero dei partecipanti qui qualcuno dovrebbe iniziare a preoccuparsi". Così, dal palco, Mariano Amici, medico no vax sospeso. "Ci hanno fatto credere che questa malattia chiamata Covid fosse come la peste ma non è vero - ha aggiunto -. Un teatrino basato su presupposti assolutamente antiscientifici. I numeri sono non reali: il tampone non è strumento attendibile e soprattutto non è strumento diagnostico. Al governo non interessa la salute dei cittadini, ma gli interessa far vedere che ci sono i morti per governare in maniera dittatoriale. Tutti i morti sono contati come Covid".

In piazza erano attese circa mille persone al sit-in nazionale "Liberiamo l'Italia". Sul fronte dell'ordine pubblico non si registrano finora criticità.